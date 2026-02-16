Jesús Nazareno de Atalaya: Realizan fumigación preventiva, previo a la fiesta religiosa

La Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, en la provincia de Veraguas, también recibe la visita de peregrinos para los carnavales.

Atalaya, Veraguas/Las autoridades de Veraguas intensifican los operativos de fumigación en el distrito de Atalaya como medida preventiva previa a la tradicional fiesta religiosa en honor a Jesús Nazareno, que congrega cada año a miles de peregrinos.

Aprovechando los días de carnaval, los equipos de Control de Vectores ejecutan jornadas de desinfección para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y la malaria, ante el incremento de visitantes que ya comienza a llegar a la zona.

Félix Pineda, de Control de Vectores en Veraguas, hizo un llamado responsable a la población: quienes presenten síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general deben evitar asistir a las actividades religiosas masivas programadas, no solo por su salud, sino para proteger a la comunidad. También solicitó la colaboración de los peregrinos que arriban desde distintas regiones del país para mantener espacios limpios y eliminar criaderos de mosquitos.

Por su parte, el padre Marcelino González, párroco de Atalaya, recordó que, en medio de las celebraciones populares del carnaval, la Iglesia Católica invita especialmente a los fieles a vivir con profundidad el Miércoles de Ceniza, jornada que marca el inicio de la Cuaresma.

"Es el llamado a volver a Dios, a experimentar esa gracia que nos da la paz y la alegría", expresó el sacerdote, destacando el valor espiritual de estos días.

Aunque la festividad principal de Jesús Nazareno en Atalaya se desarrolla después del Miércoles de Ceniza, el primer domingo de cuaresma (22 de febrero), desde ya el distrito recibe un flujo constante de visitantes durante el carnaval. Por ello, las autoridades provinciales mantienen activos los operativos de salud y prevención, reforzando la vigilancia epidemiológica.

Con información de Ney Castillo.