Atalaya vibra con cantos y devoción rumbo a la celebración de Jesús Nazareno

Atalaya, Veraguas/Atalaya ya respira ambiente de fiesta religiosa. Desde el pasado 13 de febrero comenzaron las novenas marcando el inicio de la preparación espiritual hacia la gran romería y la celebración del primer domingo de Cuaresma, cuando miles de devotos llegarán para venerar la imagen sagrada en honor a Jesús Nazareno, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país.

Pero, mientras miles de peregrinos se preparan para caminar hacia la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya durante el Miércoles de Ceniza y el primer domingo de Cuaresma, cinco ministerios musicales afinan sus repertorios para acompañar espiritualmente estas jornadas.

Arcadio Torres Vladés, coordinador del Ministerio Canoas, explicó que la organización inició meses atrás. “Desde el viernes 13 empezó la primera novena de Jesús Nazareno. El horario de las novenas es a las 7:00 p.m.”, indicó.

Detalló además que el trabajo de preparación no fue improvisado. “Desde octubre pasado se coordinaron los turnos de los ministerios y los cánticos que ya fueron aprobados por la parroquia”, señaló.

Para este año, el Ministerio Canoas estrenará el tema “Caminas junto a tu pueblo Jesús”, una canción que, según Torres Vladés, busca fortalecer la fe de los peregrinos. Otro de los mensajes que resonará en estas celebraciones será “Lema, cambia de actitud y vivirás”, con el que esperan motivar a los fieles a reflexionar y renovar su compromiso espiritual.

Los músicos aseguran que su propósito es claro: acompañar y animar a los peregrinos para que canten y vivan intensamente la experiencia religiosa.

El Nazareno de Atalaya es una de las devociones más importantes de Panamá, centrada en la veneración de la imagen de Jesús Nazareno, en la provincia de Veraguas. Cada año, durante la Cuaresma y especialmente el primer domingo de marzo, miles de personas caminan largas distancias para cumplir promesas, pedir salud y agradecer favores recibidos.

Entre esos rostros de fe está el de Yamileth Martínez, quien llegó desde el Valle de Antón junto a sus hijas. Desde que eran niñas, cuando tenían apenas cuatro años, las llevaba a Atalaya, y hoy la tradición se extiende a sus nietos.

“Yo saco mi tiempo para venir a verlo, a cumplir, más que todo por la devoción”, expresó.

Martínez explicó que prefiere viajar con anticipación para evitar las aglomeraciones, y que sus principales peticiones están dirigidas a la salud y bienestar de su familia. Sus hijas, Ninoska y Liliana Hernández, dan continuidad a esa herencia espiritual, ahora junto a sus propios hijos, a quienes han encomendado también a Jesús Nazareno.

Historias como la de esta familia y el esfuerzo de los ministerios musicales reflejan cómo la fe se transmite de generación en generación, mientras Atalaya se prepara para recibir a cientos de miles de peregrinos que, entre cantos y promesas, renovarán su devoción al Nazareno.

Con información de Ney Castillo.