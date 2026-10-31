Bancos de sangre registran menor abastecimiento después del sismo; jornada móvil en Veraguas

El Ministerio de Salud y la Fundación Dona Vida llevaron una unidad móvil a cinco ciudades del interior para acercar la donación a la población y reforzar las reservas de los hospitales.

Soná, Veraguas./El temor a acudir a los hospitales por las réplicas ha reducido las donaciones de sangre, mientras pacientes con distintas enfermedades y personas que requieren cirugías siguen necesitando este recurso, advirtieron representantes del Ministerio de Salud (Minsa) y la Fundación Dona Vida.

Ante esta situación, una campaña de donación voluntaria recorrió durante la semana Aguadulce, Chitré, Las Tablas y Santiago, hasta llegar al Hospital Ezequiel Abadía, en Soná, provincia de Veraguas.

Abdiel Cubilla, coordinador técnico nacional de Medicina Transfusional del Minsa, explicó que la unidad móvil permite atender a los donantes de manera segura, pese a las réplicas que continúan registrándose en el interior.

“El abastecimiento de los bancos de sangre a nivel nacional ha bajado a causa del temor de las personas de asistir a los hospitales”, manifestó.

El funcionario recordó que hay pacientes que necesitan tratamientos y procedimientos quirúrgicos que dependen de la disposición de la población a donar voluntariamente.

Una unidad móvil para acercarse a los donantes

Macarena De La Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Dona Vida, explicó que la jornada se realizó en alianza con el Minsa y hospitales de esa institución y de la Caja de Seguro Social.

La unidad móvil permite llevar la donación a universidades, empresas y organizaciones públicas y privadas, facilitando que las personas participen sin tener que acudir a un banco de sangre dentro de un hospital.

De la Rubia aclaró que el terremoto no generó una urgencia masiva de transfusiones, pero después del sismo disminuyeron las unidades de sangre donadas por el temor de la población a ingresar a espacios cerrados.

“Ese es el objetivo principal, tener abastecimiento”, expresó sobre el recorrido.

Participación en las jornadas

La representante de Dona Vida indicó que Chitré y Santiago tuvieron una buena convocatoria, con participación universitaria, y mencionó que recibieron a más de 30 personas interesadas en donar.

En otros puntos, la asistencia fue menor. En Soná, al momento de la entrevista, 13 personas se habían inscrito para donar sangre.

Ambos representantes reiteraron el llamado a la donación voluntaria para mantener abastecidos los bancos de sangre y responder a las necesidades de los pacientes.

Con información de Ney Castillo.