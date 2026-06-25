Terremoto en Venezuela: Blake, canino del Sinaproc, brindará apoyo en las labores de rescate

El grupo partirá en las próximas horas desde la provincia de Los Santos hacia la ciudad de Panamá para incorporarse a la misión nacional que viajará a territorio venezolano.

Los Santos/Panamá reforzará su apoyo humanitario a Venezuela con el envío de un equipo especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), integrado por rescatistas y un binomio canino entrenado para localizar personas con vida entre escombros y en áreas de difícil acceso tras el terremoto que afectó a ese país.

El grupo partirá en las próximas horas desde la provincia de Los Santos hacia la ciudad de Panamá para incorporarse a la misión nacional que viajará a territorio venezolano y participará en las labores de búsqueda y rescate.

El director regional del Sinaproc en Los Santos, Iván Pérez, explicó que la movilización del equipo fue ordenada este mismo jueves. "Recibimos una llamada en el día de hoy en horas de la mañana, donde tengo que mandar el binomio que tenemos aquí en la provincia, que es hombre-perro", indicó.

Pérez detalló que el can está entrenado para localizar personas con vida tanto en zonas rurales como en estructuras colapsadas.

Ese es un perro que está entrenado para búsqueda de personas vivas en lugares rurales, distantes, personas que están perdidas y cuando también hay estructuras colapsadas este perro entra también en ese tipo de situación", explicó.

El binomio está conformado por Blake, un perro especializado en búsqueda y rescate, y su guía y entrenador, Martín Muncada, ambos asignados a la base regional del Sinaproc en Los Santos. "Sí, este pertenece aquí a la base de Los Santos, igual que el hombre que es su entrenador", precisó el director regional.

Sobre el desplazamiento del equipo, Pérez anunció que "ya en horas de la tarde estaremos llegando hacia la ciudad capital para entonces mañana dirigirnos hacia Venezuela".

Los rescatistas panameños se integrarán a las operaciones de emergencia para colaborar en la localización de sobrevivientes atrapados, aportando la experiencia adquirida por el Sinaproc en atención de desastres y operaciones de búsqueda.

Con este despliegue, Panamá amplía la asistencia humanitaria brindada a Venezuela, sumando personal altamente capacitado y recursos especializados para apoyar las labores de rescate en las zonas afectadas por el terremoto.

Con información de Eduardo Javier Vega.