Bocas del Toro: Residentes de Finca 51 piden vigilancia permanente ante exceso de velocidad y accidentes

Los residentes aseguran que han solicitado vigilancia en reiteradas ocasiones, pero las unidades de tránsito solo acuden de manera ocasional.

Bocas del Toro/Moradores del corregimiento de Finca 51, en el distrito de Changuinola, solicitaron mayor presencia de las autoridades de tránsito ante la alta velocidad con la que algunos conductores circulan por la vía internacional que conecta Bocas del Toro con Costa Rica.

Los residentes aseguran que han solicitado vigilancia en reiteradas ocasiones, pero las unidades de tránsito solo acuden de manera ocasional.

La comunidad reclama que las medidas de seguridad vial sean permanentes debido a los accidentes registrados en este tramo y a las afectaciones sufridas por algunos peatones.

Los moradores pidieron a las autoridades evaluar la situación y reforzar los controles para reducir los riesgos tanto para quienes conducen como para quienes transitan a pie por la zona.

Con información de Luis Alberto Palacios.