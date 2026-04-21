Mujer da a luz en parque de La Chorrera con ayuda de ciudadanos y policías tras tocar botón de pánico

Entre las personas que acudieron en su apoyo se encontraba una vendedora de comida rápida del lugar, quien junto a otros presentes asistió a la mujer mientras llegaban los agentes de la Policía Nacional.

Panamá Oeste/En medio de los dolores de parto, una mujer de aproximadamente 34 años recibió ayuda de ciudadanos en el parque Feullet, en La Chorrera, quienes lograron activar el botón de pánico del Centro de Operaciones Policiales para solicitar asistencia urgente.

Entre las personas que acudieron en su apoyo se encontraba una vendedora de comida rápida del lugar, quien junto a otros presentes asistió a la mujer mientras llegaban los agentes de la Policía Nacional.

Al arribar al sitio, los policías ciclistas encontraron que el nacimiento era inminente, por lo que brindaron atención prehospitalaria a la madre en el lugar. Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital Nicolás A. Solano para recibir atención médica.

Según la dirección médica de este centro hospitalario, tanto la madre como el bebé permanecen recluidos y en buen estado de salud.

Este hecho se da en un contexto en el que, a diario en La Chorrera, el botón de pánico es utilizado para atender situaciones como hurtos en la vía pública, desmayos y riñas, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Con información de Yiniva Caballero.