Nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero supera las 11 mil atenciones de urgencias en su primer mes

Ciudad de Panamá, Panamá/El nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, registró 11,562 atenciones de urgencias, 1,052 hospitalizaciones, 678 cirugías y 270 nacimientos durante su primer mes de funcionamiento, cifras que reflejan la alta demanda de servicios médicos tras la apertura del moderno centro hospitalario.

El traslado total de pacientes desde las antiguas instalaciones se realizó el pasado 5 de diciembre, lo que permitió iniciar operaciones con mayor capacidad y equipamiento tecnológico, según datos suministrados por la Caja de Seguro Social (CSS).

El nuevo complejo hospitalario dispone de 474 camas, nueve quirófanos con tecnología de última generación, cuatro salas de parto y cesáreas y 87 consultorios para atención ambulatoria, lo que amplía significativamente la cobertura médica en la provincia.

Además, el hospital cuenta con equipos especializados como tomógrafos, mamógrafos y sistemas modernos de radiología, que permiten diagnósticos más rápidos y precisos para los pacientes.

Entre los servicios incorporados destacan las áreas de neumología, atención a pacientes quemados, especialidades médicas y una unidad de procedimientos de gastroenterología. Asimismo, la población colonense ahora tiene acceso a subespecialidades como neurología, medicina materno-fetal, proctología, cirugía plástica, algiología y medicina intervencionista, lo que reduce la necesidad de traslados hacia hospitales en la ciudad capital.

Durante este primer mes, la entidad indicó que el hospital también reportó el despacho de cerca de 26 mil medicamentos, la realización de más de 45 mil exámenes de laboratorio y casi 5 mil estudios radiológicos, fortaleciendo la atención integral a los pacientes.

Antiguas instalaciones bajo mantenimiento

En cuanto a las antiguas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, la CSS informó que el inmueble se mantiene bajo labores de cuidado, mantenimiento y protección básica, debido a su valor institucional.

De manera paralela, la institución de salud evalúa distintas alternativas para el uso futuro del edificio, con el objetivo de que responda a una necesidad real, sea financieramente sostenible y represente el mayor beneficio para la institución y la población colonense.