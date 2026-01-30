Suspenderán el suministro de agua potable en la capital este sábado por trabajos de conexión

Los trabajos iniciarán a las 5:00 a.m. de este sábado, momento en que se interrumpirá el suministro de agua potable.

Ciudad de Panamá/Una pieza principal de infraestructura hídrica será instalada este sábado en Panamá Norte como parte de un proyecto que permitirá conducir agua potable hacia Panamá Este, beneficiando a cientos de miles de residentes.

Los trabajos corresponden a la conexión con la tubería madre del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y están a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), entidad que informó que el sitio se encuentra completamente preparado para la ejecución de las labores.

De acuerdo con Conades, los trabajos iniciarán a las 5:00 a.m. de este sábado, momento en que se interrumpirá el suministro de agua potable en las zonas afectadas, como parte del proceso técnico necesario para realizar la conexión.

César Díaz, encargado de seguimiento de proyectos de Conades, explicó que la infraestructura ya se encuentra lista para iniciar el corte de la tubería una vez se detenga el flujo de agua desde la planta.

“Ya se ve descubierta la tubería de 2 metros, el hueco está completamente rodeado y reforzado con concreto armado, además cuenta con un piso de concreto y todos los elementos de seguridad instalados. Mañana, cuando sepamos que no existe flujo de la planta, solo tendremos que esperar algunos minutos para que baje el nivel del agua y comenzar con el proceso de corte”, detalló.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Conades, Antonio González, resaltó la relevancia social del proyecto y su impacto a largo plazo para el abastecimiento de agua en la ciudad capital y el sector Este del país.

“Es necesario porque este proyecto viene a hacerle justicia social a todo el este de la ciudad capital hasta Tanara de Chepo. Por instrucciones del presidente de la República, hemos retomado una obra que data de una orden de proceder de 2018 y hoy nos preparamos para una conexión histórica que beneficiará a más de 500,000 panameños”, afirmó en declaraciones a TVN Noticias.

Díaz añadió que las labores correspondientes a Conades deben concluir alrededor de las 6:00 p.m. del mismo sábado. No obstante, aclaró que una vez finalicen estos trabajos, el Idaan iniciará el proceso de recuperación del servicio, el cual podría tardar hasta ocho horas y, en áreas más alejadas, incluso extenderse por un mayor periodo de tiempo.

Con información de Elizabeth González