Centro de Salud de Torrijos Carter operará con normalidad pese a la falta de agua potable

El Centro de Salud de San Isidro permanecerá cerrado este sábado 31 de enero por la falta de agua potable.

San Miguelito, Panamá/La Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito informó a las comunidades cercanas que, pese a la suspensión del suministro de agua potable este sábado 31 de enero de 2026, el Centro de Salud de Torrijos Carter mantendrá sus servicios médicos con total normalidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la atención será posible gracias al tanque de reserva de agua con el que cuenta la instalación, lo que permitirá garantizar condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de salud durante toda la jornada, ya que el centro atenderá en un horario regular, de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche, asegurando una mejor atención a los pacientes.

Además, las autoridades de salud reiteraron que esta medida busca evitar afectaciones en la atención a la población, especialmente a los residentes del área de Torrijos Carter y sectores aledaños que acuden regularmente a este centro de salud.

Por otra parte, el Minsa informó que el Centro de Salud de San Isidro, ubicado en el Centro Amelia Denis de Icaza, en el sector de Pan de Azúcar, permanecerá cerrado durante esa fecha, debido a la falta de suministro de agua potable, condición indispensable para la operación segura de los servicios médicos.

Finalmente, ante esta situación, la Región de Salud de San Miguelito exhortó a la comunidad a tomar en cuenta esta información al momento de planificar su atención médica, y a la vez agradeció la comprensión de los usuarios frente a las medidas adoptadas, las cuales responden a la necesidad de garantizar un servicio más seguro y de calidad.

