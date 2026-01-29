Trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre dejarán sin agua a varios sectores de la capital durante 18 horas

De acuerdo con las autoridades, la interrupción del servicio responde a la interconexión del anillo hidráulico Este, así como a labores de mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que la planta potabilizadora "Federico Guardia Conte" de Chilibre suspenderá sus operaciones durante 18 horas, desde el sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero, como parte de una serie de trabajos técnicos y de mantenimiento programados.

De acuerdo con las autoridades, la interrupción del servicio responde a la interconexión del anillo hidráulico Este, así como a labores de mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta. A estas tareas se suma una inspección a la estación de bombeo de agua cruda, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El ministro para Asuntos del Canal y Metas, José Ramón Icaza, explicó que la suspensión del suministro no obedece solo a la interconexión del sistema hidráulico, sino también a la realización de pruebas operativas y trabajos internos en la planta, necesarios para garantizar su funcionamiento regular.

Se pudo conocer que durante el paro de la planta se ejecutarán múltiples trabajos, incluyendo inspecciones a la estación de bombeo de agua cruda y mantenimiento general, además de la interconexión de los anillos hidráulicos Norte y Este, que actualmente están en construcción. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan optimizar el rendimiento de la planta de Chilibre, considerada la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad capital y áreas aledañas.

Icaza también se refirió al proyecto de una nueva planta potabilizadora para Panamá Este, indicando que el Gobierno del Reino Unido financiará un estudio de factibilidad no reembolsable, actualmente en su fase inicial.

Según explicó, este estudio permitirá definir el tamaño de la planta, el presupuesto, el esquema de financiamiento y el impacto técnico y económico de la obra. De manera preliminar, se ha planteado una capacidad estimada de hasta 30 millones de galones diarios, aunque esta cifra aún no ha sido confirmada.

Las autoridades reiteraron a la población que la suspensión del suministro de agua potable desde la planta de Chilibre se extenderá por 18 horas, por lo que recomendaron tomar las previsiones necesarias durante el periodo comprendido entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

