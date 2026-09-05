Caja de Seguro Social y Minsa realizan su primera cirugía conjunta para pacientes con Parkinson

La estimulación cerebral profunda se realiza en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce. La cirugía puede mejorar hasta 80% los síntomas motores.

Aguadulce, Coclé/Vestirse, caminar o comer sin ayuda representa para una persona con Parkinson la posibilidad de recuperar parte de su independencia. En pacientes adecuadamente seleccionados, una cirugía de estimulación cerebral profunda puede mejorar entre 50% y 80% síntomas motores como el temblor, la rigidez y la lentitud.

El procedimiento de alta complejidad se realiza desde el 2016 en el Hospital Rafael Estévez por la Caja de Seguro Social (CSS), pero esta vez lo hizo conjuntamente con el Ministerio de Salud (Minsa), de cara a la integración de los sistemas de salud.

El neurocirujano del hospital Omar Gordón explicó que los resultados pueden generar un cambio significativo en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, para ser candidatos deben cumplir con evaluaciones médicas y neuropsicológicas exhaustivas.

¿En qué consiste la cirugía?

La técnica consiste en implantar un electrodo cerebral conectado a un dispositivo colocado debajo de la clavícula, el cual se encarga de regular el movimiento.

Después de la intervención, el paciente suele recibir el alta médica en uno o dos días. El dispositivo se activa aproximadamente un mes después de la cirugía.

De acuerdo con Gordón, un procedimiento de esta magnitud puede costar entre $90,000 y $100,000 en el sector privado, por lo que su disponibilidad en la red pública tiene un alto impacto social.

La CSS realiza estas cirugías desde 2014 y las desarrolla en el Hospital Dr. Rafael Estévez desde 2016, ubicado en Aguadulce, provincia de Coclé.

En el equipo quirúrgico participó Dioselina Tristán, del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, junto con los neurocirujanos de la CSS Ariel Francis y Luis Andros.

Esta colaboración busca fortalecer la atención especializada que reciben los pacientes en el sistema público de salud.