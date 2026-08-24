Capturan a hombre señalado de hurtar más de $8 mil tras arrebatar bolso en Santiago

Tras conocerse el caso, se activó el programa de seguridad ciudadana “Comerciantes Vigilantes” , lo que permitió generar una alerta y coordinar una rápida respuesta con las unidades policiales.

Santiago de Veraguas/La Policía Nacional confirmó este lunes 24 de agosto la captura de un hombre de 22 años, señalado de haber hurtado más de 8 mil dólares a una mujer en las calles de Santiago, provincia de Veraguas.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró durante horas de la mañana, cuando el sospechoso habría arrebatado el bolso de la víctima, que contenía el dinero.

Tras conocerse el caso, se activó el programa de seguridad ciudadana “Comerciantes Vigilantes”, lo que permitió generar una alerta y coordinar una rápida respuesta con las unidades policiales.

El subcomisionado Antonio Domínguez Flores, ejecutivo de la Novena Zona Policial de Veraguas, explicó que el sospechoso fue ubicado aproximadamente a 1.5 kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho.

Durante la acción policial, los agentes lograron recuperar el dinero, que presuntamente se encontraba escondido.

El hombre fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes, junto con los indicios recuperados, para continuar con el proceso correspondiente.

Domínguez Flores destacó la importancia de la comunicación entre los ciudadanos y los estamentos de seguridad para responder oportunamente ante este tipo de situaciones.

La Policía Nacional también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener precaución al movilizar y manejar grandes cantidades de dinero, así como a identificar lugares que puedan representar algún riesgo y adoptar medidas de seguridad para evitar convertirse en víctimas de delitos.

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Con información de Ney Abdiel Castillo