Carnaval 2026: Terminal de transporte de Chiriquí se llena de viajeros que adelantan su regreso

Aunque la celebración continúa en algunos puntos del país, el ambiente en la terminal refleja que para muchos el Carnaval ya terminó.

David, Chiriquí/Mientras unos todavía disfrutan los últimos culecos, otros ya emprenden el retorno, marcando así el inicio del éxodo inverso que caracteriza el cierre de las festividades. Así las cosas, la terminal de transporte de Chiriquí amaneció abarrotada este martes de Carnaval, con decenas de ciudadanos que decidieron adelantar su regreso a la capital para evitar el aumento del flujo vehicular y los tradicionales tranques del retorno.

Desde tempranas horas, trabajadores de la empresa privada y familias completas hicieron fila con maletas en mano, con un objetivo claro: llegar a Panamá antes de que el tráfico se intensifique y poder retomar sus labores este miércoles.

Este medio pudo observar que el movimiento de pasajeros aumentó considerablemente en comparación con días anteriores.

Muchos viajeros explicaron que prefirieron sacrificar las últimas horas de fiesta para evitar largas horas en carretera.

“Decidí viajar temprano antes que finalice, claro que sí, para no coger tanto tranque. Igual, muy bien, muy bien, chévere, todo bien”, comentó uno de los pasajeros consultados.

Otro viajero señaló que la prioridad es llegar con tiempo suficiente para prepararse para la jornada laboral.

“Viajando temprano también. ¿Espero llegar a Panamá como a eso de las 7 de la noche hoy?. Aproximadamente, eso esperamos”, expresó.

La mayoría debe reintegrarse a sus trabajos a partir de este miércoles en horas de la mañana, por lo que decidieron anticiparse al congestionamiento, especialmente en el tramo de Panamá Oeste hacia la ciudad capital.

Con información de Demetrio Ábrego.