La Villa celebra por segundo año su carnaval infantil

La Villa, Los Santos/Risas, agua y música llenaron el parque Simón Bolívar de La Villa de Los Santos, donde por segundo año consecutivo se celebró el carnaval infantil, una iniciativa pensada para que los más pequeños comiencen a vivir, desde temprano, el espíritu del Carnaval 2026.

Con un carro cisterna, música y un ambiente festivo, decenas de niños disfrutaron de una jornada refrescante en la que el juego y la alegría fueron los protagonistas. Entre chorros de agua y bailes improvisados, los pequeños compartieron con amigos y familiares, anticipando lo que promete ser una temporada de carnaval inolvidable en el distrito.

El alcalde de La Villa de Los Santos, Raúl Montenegro, destacó que esta actividad se realiza por segundo año consecutivo, resaltando la buena acogida que ha tenido entre la comunidad. Señaló además que tanto Calle Arriba como Calle Abajo se sienten complacidas con esta celebración dirigida a los niños.

La jornada fue descrita como un espectáculo bien organizado, donde la seguridad y el orden permitieron que los asistentes disfrutaran con tranquilidad. Los propios niños expresaron su felicidad: “Estoy aquí con mis amigos”, comentó uno de los pequeños mientras jugaba bajo el agua. Otra niña señaló que se trata de “una tradición muy bonita”.

Con este carnaval infantil, La Villa de Los Santos reafirma su compromiso con las tradiciones y deja claro que todo está listo para vivir un Carnaval 2026 lleno de alegría, donde grandes y chicos tendrán su espacio para celebrar.

Con información de Eduardo Javier Vega.