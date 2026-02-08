Ministerio Público abre investigación por presuntos abusos en albergue de la Senniaf en Tocumen

La diputada Alexandra Brenes presentó la denuncia en la Procuraduría contra la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas.

La Procuraduría General de la Nación inició diligencias investigativas tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, instalación tutelada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

De acuerdo con la entidad, una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público actuó de manera inmediata con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles y establecer responsabilidades penales, conforme a lo que dispone la ley panameña.

Las actuaciones se desarrollaron directamente en el CAI de Tocumen, donde equipos del Ministerio Público, en compañía de peritos especializados y personal forense, realizaron verificaciones técnicas, inspecciones y el levantamiento de información relevante, con el fin de documentar de forma objetiva las situaciones observadas durante las diligencias.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con una investigación seria, diligente y transparente, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, así como la protección de los derechos fundamentales, especialmente de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, el Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán hasta agotar todas las líneas necesarias, a fin de determinar la existencia o no de conductas delictivas relacionadas con la atención brindada en este centro.

Este proceso forma parte de los esfuerzos institucionales para velar por la integridad, seguridad y bienestar de la niñez y adolescencia en Panamá, así como para fortalecer la supervisión de los centros de atención integral bajo custodia del Estado.

Inspección deja al descubierto anomalías

El hecho se da luego que la diputada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer, realizaran una inspección al albergue y detectaran varias anomalías, entre ellas, el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, situación que, según señaló, no cumple con los estándares adecuados de protección.

Brenes presentó la denuncia en la Procuraduría contra la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas. Junto a la diputada estuvo el exjefe de prevención del Senniaf, César Pérez, como testigo clave de los hechos denunciados.

De acuerdo con la diputada, Pérez habría reportado los hechos por medio de correos a los distintos cargos del Senniaf, y como consecuencia fue desvinculado de su cargo aduciendo 'falta de confianza'.