Casco peatonal reúne a emprendedores y turistas en el Casco Antiguo

La actividad coincidió con la llegada de cruceros a la capital y ofreció espacios para la venta de artesanías, alimentos y otros productos.

Ciudad de Panamá./Este domingo se realizó una nueva edición de Casco Peatonal, iniciativa que se desarrolla el último fin de semana de cada mes en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Emprendedores se instalaron en distintas plazas de la zona para ofrecer alimentos, artesanías, recuerdos y otros productos, mientras que tarimas con actividades amenizaron la jornada.

La actividad, impulsada por la Alcaldía de Panamá, busca generar oportunidades de ingresos para pequeños comerciantes e incentivar el turismo en la capital. Durante el recorrido, visitantes nacionales y extranjeros aprovecharon la oferta comercial y cultural del lugar.

“Todo bien hasta el momento, una buena oportunidad que nos está dando la junta comunal con el Casco Peatonal. Bastantes turistas, que vinieron en un crucero esta mañana, han estado por acá”, comentó una de las emprendedoras.

Otra comerciante destacó la oportunidad que representa esta actividad para quienes viven en el corregimiento de San Felipe.

“El Casco Peatonal es visitado por muchos panameños y por turistas, es una oportunidad que se nos brinda a los residentes de San Felipe”, expresó.

Entre los visitantes también hubo turistas internacionales que recorrieron las plazas y conocieron la oferta artesanal.

“Todo está muy bonito, las artesanías, todo está muy lindo”, manifestó una visitante de México, quien llegó por primera vez a Panamá.

Con información de Luis Alberto Jiménez.