Este lunes inicia revisado para transportistas del sector selectivo y colectivo en Chiriquí

La ATTT pide a los conductores cumplir con los requisitos establecidos para agilizar el proceso de revisión y entrega de placas.

Provincia de Chiriquí./Desde este lunes, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inicia el proceso de revisado para los transportistas del sector selectivo y colectivo de la provincia de Chiriquí.

La entidad aseguró estar preparada para desarrollar estas jornadas y solicitó a los conductores mantener su documentación en regla, así como garantizar que los vehículos se encuentren en buenas condiciones y cumplan con los requisitos establecidos.

Los administradores de las prestatarias del servicio informaron que las jornadas de revisión y entrega de placas se realizarán en un solo día, dependiendo de la cantidad de miembros que tenga cada organización.

“Lo que deseamos es que los trámites de entrega de estos documentos se efectúen de forma ágil, para que los procedimientos que los transportistas deben hacer sean los adecuados y cumplan con la ley”, indicó Thomas Samudio, representante de prestatarias en Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego.