Colón: posadas navideñas cumplen más de 25 años en San Mateo

Colón/Con el canto de villancicos, niños y adultos participaron en una posada navideña que se ha venido organizando desde hace más de 25 años en la comunidad de San Mateo, en la provincia de Colón, una tradición que recorre varias viviendas del sector y fortalece la convivencia comunitaria.

Gianela Archibold, una de las participantes, explicó que la posada representa “la preparación de nueve días para el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, que es la verdadera Navidad”. Señaló que participa en esta tradición desde su niñez y que hoy la mantiene viva junto a sus hijos.

“Desde pequeña he participado en las posadas. Siempre he estado muy activa en la iglesia y sigo ese caminar ahora con mis hijos”, comentó.

Al enviar un mensaje a las familias, Archibold exhortó a vivir el verdadero sentido de estas fechas. “Que vivan la verdadera Navidad, que Jesús sea el centro de todas las familias”, expresó.

Otra de las vecinas, Nilia Ceballos, lleva más de 20 años colocando el nacimiento en su residencia y promoviendo esta tradición dentro de su familia. Según explicó, la iniciativa nació del amor y la fe.

“Nació del amor que le tengo a Jesús y a María. En mi familia siempre hemos tratado de tener a Jesús como centro de vida, porque gracias a Él tenemos la vida y la salud”, afirmó.

Ceballos destacó que, a pesar de las dificultades, su familia se ha mantenido unida y ha transmitido a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. “Les he inculcado que el centro de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús”, añadió.

Durante las posadas o novenas al niño Jesús, los vecinos se congregan en una casa previamente seleccionada y, mediante cánticos, piden posada para que José y María encuentren alojamiento y pueda nacer el niño Jesús.

María, una de las niñas participantes, contó que lleva tres o cuatro años asistiendo a estas actividades. “Me siento bien, me gusta visitar las casas, cantar y compartir con mis amigos”, dijo, al asegurar que disfruta mucho de la Navidad.

La jornada concluye cuando los anfitriones abren las puertas de sus hogares, aceptando simbólicamente a los peregrinos y celebrando la próxima llegada del niño Jesús, en un ambiente de alegría, fe y unión comunitaria.

Con información de Néstor Delgado.