Comerciantes afinan detalles para la Feria Internacional de Azuero

Desde este lunes, el movimiento es más intenso en el recinto, reflejando la expectativa por una edición que, según organizadores, podría superar las 300 mil visitas entre el 23 de abril y el 3 de mayo.

Azuero/A solo tres días de su inauguración, la Feria Internacional de Azuero entra en su recta final de preparación, con un notable incremento en la actividad dentro de sus pabellones y altas expectativas de asistencia.

Este jueves abrirá sus puertas el evento ferial que cada año se desarrolla en La Villa de Los Santos, donde comerciantes nacionales y extranjeros ya afinan los últimos detalles para la exhibición y venta de sus productos.

Desde este lunes, el movimiento es más intenso en el recinto, reflejando la expectativa por una edición que, según organizadores, podría superar las 300 mil visitas entre el 23 de abril y el 3 de mayo.

Entre los participantes, Karina Pacheco adelantó parte de la oferta que presentarán al público. “Nosotros ahorita vamos a tener pantalones colombianos, levantacola, vamos a tener carteras colombianas, zapatos de oficina, sandalias de yute y muchas cosas más”.

El ambiente también está marcado por el entusiasmo de los vendedores, quienes invitan a las familias a asistir al evento. Balbina Morales Plata expresó que “queremos invitar al pueblo a la Feria Internacional de Azuero, a disfrutarla en familia y comprarnos a nosotros, que vamos a estar aquí con cosas bonitas y nuevas”.

La gastronomía será otro de los principales atractivos. Gloria Gómez aseguró que “este año lo que tenemos, pues estamos preparados con comida, que es lo más importante, pues de todas las frituras. Tenemos sancocho, lechona, pastelitos, empanadas, hojaldas, carimañolas y lo que sea. Ya estamos todas listas”.

Pese a que algunos reconocen que las condiciones del país no son las mejores, la expectativa se mantiene alta, con la mirada puesta en una feria que, una vez más, busca convertirse en punto de encuentro para miles de visitantes.

Con información de Eduardo Javier Vega