Panamá bajo dos avisos de vigilancia por altas temperaturas e incendios

En cuanto al pronóstico, se detalló que se registrarán lluvias en algunos puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene activos dos avisos de vigilancia en el país, uno por alta temperatura y otro por la generación y propagación de incendios, en medio de condiciones propias de la temporada seca.

El meteorólogo investigador del Imhpa, Blas Córdoba, explicó que el comportamiento del clima responde a un periodo de transición hacia la temporada lluviosa, lo que influye directamente en el aumento del calor y en el riesgo de incendios.

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“Sí, mira, más que todo tenemos que tomar en cuenta que todavía estamos dentro de lo que es la temporada seca, ya en un periodo de transición hacia la temporada lluviosa. Eso significa entonces que vamos a tener algunos días con escasa nubosidad. Eso implica entonces que la Tierra va a recibir mayor radiación solar y, por ende, va a tener mayor calentamiento”.

El especialista indicó que estas condiciones, sumadas a la humedad presente, provocan una sensación térmica elevada. “Con el grado de humedad que podamos tener se genera entonces una alta sensación térmica, temperatura alta, sensación térmica bastante alta”.

A este escenario se suma el estado de la vegetación, que incrementa el riesgo de incendios. “Esto genera también de que como tenemos grandes masas vegetales ya bastante secas, se puedan generar entonces incendios espontáneos debido a el calentamiento solar”.

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En cuanto al pronóstico, Córdoba detalló que se registrarán lluvias en algunos puntos del país. “Bueno, en cuanto a los pronósticos, sí se están presentando algunos días con lluvia, sobre todo hacia las tierras altas, el sector occidental del país y algunos sectores del Caribe. Para el Caribe es típico que tengamos precipitaciones para esta temporada. Para los próximos días estamos viendo en los modelos que vamos a tener algo de precipitación también hacia el sector centro oriental, o sea, Panamá, Panamá Este, Darién y algunos sectores del Golfo de Panamá”.

Respecto a las condiciones marítimas, señaló que se mantienen dentro de lo normal.

Las autoridades recordaron que ambos avisos de vigilancia siguen vigentes, uno con vencimiento este miércoles y el otro el 23 de abril, por lo que instan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios.

Con información de Jessica Román.