Tragedia en El Chorro de La Chorrera: Adolescente de 13 años muere ahogado tras lanzarse al agua

Este fallecimiento representa el primer caso de muerte por inmersión registrado en lo que va del año 2026 en la provincia de Panamá Oeste, según las estadísticas oficiales de la institución.

Una tarde de recreación entre amigos terminó en tragedia este domingo 19 de abril, tras confirmarse la muerte por inmersión de un adolescente de 13 años en el sector conocido como El Chorro de La Chorrera.

El incidente ocurrió cuando el joven, quien había llegado al afluente en compañía de un grupo de amigos, se lanzó al agua y no logró salir a la superficie. Testigos que se encontraban en el sitio intentaron auxiliarlo de inmediato; sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, no lograron ubicarlo debido a la profundidad y las condiciones del área.

Ante la emergencia, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar.

Puede leer: Gobierno deroga decreto de transporte de lujo y convoca mesa para nueva regulación

Tras intensas labores de búsqueda que requirieron la intervención de buzos especializados, el cuerpo del menor fue finalmente localizado y recuperado de las aguas.

Bolívar Nieto, director regional del Sinaproc en Panamá Oeste, lamentó el suceso y subrayó la importancia de la prudencia al visitar estos balnearios. El funcionario advirtió a los bañistas evitar movimientos bruscos o saltos al vacío, debido a la presencia de rocas sumergidas y alrededor de la caída de agua. Asimismo, hizo un llamado enfático a no ingresar a caudales o zonas desconocidas.

Este fallecimiento representa el primer caso de muerte por inmersión registrado en lo que va del año 2026 en la provincia de Panamá Oeste, según las estadísticas oficiales de la institución.

Información de Yiniva Caballero

También le puede interesar: