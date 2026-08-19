Bomberos controlan incendio de camión cisterna en la vía Interamericana en Antón; conductor se encuentra estable

El fuego registrado a la altura de Juan Hombrón fue sofocado en su totalidad. El conductor del camión fue trasladado estable a un centro médico, mientras el tráfico se mantiene detenido en ambos sentidos.

Antón, Coclé/Un aparatoso accidente de tránsito provocó el incendio de un camión que transportaba combustible en la vía Panamericana, específicamente en el tramo comprendido entre las comunidades de Juan Hombrón y Santa Rita, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar en su totalidad el incendio originado tras el siniestro registrado a eso de las 10:30 a.m. Las llamas consumieron por completo la unidad de transporte, dejando únicamente escombros y la estructura metálica calcinada sobre la vía.

Afortunadamente, el chofer del vehículo de carga logró salir con vida y fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde se confirmó que su estado de salud se encuentra estable. Se verificó además que el conductor viajaba solo y sin acompañantes en la unidad al momento del percance.

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En la zona de los hechos, personal de la Dirección de Operaciones del Tránsito mantiene suspendida la circulación vehicular en ambos sentidos. La medida preventiva busca salvaguardar a las personas debido a la cercanía de cables del tendido eléctrico dañados por el calor y a las operaciones de los estamentos de socorro.

Las autoridades locales y de la alcaldía coordinan el arribo de remolques y maquinaria pesada para remoción de escombros. No obstante, el retiro de las estructuras destruidas se ejecutará bajo la inspección y vigilancia del personal de bomberos para evitar que la manipulación del metal reactive algún punto caliente o chispa en el área.

Se solicita paciencia a los conductores, ya que se reporta un tranque vehicular denso tanto hacia el interior del país como con dirección a la capital. La arteria vial permanecerá bloqueada hasta que los bomberos declaren la zona libre de peligro y se habilite el paso seguro.

Con información de Nathali Reyes.