Detención provisional para tres extranjeros por tráfico internacional de drogas en Los Santos

Los Santos/Dos ciudadanos nicaragüenses, de 48 y 55 años, y un costarricense, de 49 años, permanecerán bajo detención provisional, luego de ser imputados por la presunta comisión del delito de tráfico internacional de drogas, informó el Órgano Judicial.

La medida fue decretada durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada la tarde del miércoles 14 de enero en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas, donde el tribunal consideró que los elementos probatorios presentados vinculan directamente a los imputados con el hecho investigado.

Según la información oficial, los tres hombres viajaban a bordo de una embarcación de 30 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda, cuando fueron interceptados por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación de patrullaje marítimo al sur de Punta Mala, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

Durante el procedimiento, y mientras la lancha era trasladada hacia un puerto seguro, la embarcación presentó filtraciones en su estructura, lo que provocó su naufragio y posterior hundimiento total, sin que se reportaran víctimas.

El tribunal de garantías sustentó la detención provisional en la gravedad y naturaleza del delito, la posible pena a imponer, el riesgo de fuga y el peligro que los imputados podrían representar para la comunidad.

Previo a esta decisión, la jueza legalizó la aprehensión de los implicados y admitió la formulación de imputación de cargos, solicitada por la fiscal de Drogas, Carmen Córdoba, en representación del Ministerio Público.