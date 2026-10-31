Después del sismo y de semanas de cierre, negocios de Azuero comienzan a reactivarse

Locales turísticos y de entretenimiento retoman actividades este fin de semana. Empresarios esperan recuperar ingresos y piden apoyo bancario para enfrentar el impacto económico del terremoto.

Azuero/Durante casi 21 días, las puertas de Lago Dorado, un negocio turístico del distrito de Chitré, permanecieron cerradas. El terremoto del pasado 9 de octubre obligó a suspender sus actividades y dejó temporalmente cesantes a cerca de 100 personas, entre empleados directos e indirectos, según explicó Rubén Rodríguez, responsable del establecimiento.

Ahora, el local forma parte de los negocios de Azuero que comienzan a abrir nuevamente sus puertas para recuperar su actividad económica, después de semanas difíciles para comerciantes, trabajadores y sus familias.

“Nos tocó por solidaridad y por seguridad cerrar la puerta por casi 21 días”, contó Rodríguez a TVN Noticias.

Según explicó, la reapertura se produjo después de que una empresa perteneciente a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos revisara el establecimiento y este pasara la inspección.

Rodríguez espera que la recuperación avance poco a poco, con el respaldo del Estado y la empresa privada.

“Y bueno, lamentablemente sucedió esto, pero tenemos que seguir adelante”, expresó.

Actividades para atraer nuevamente al público

Este fin de semana, algunos locales comerciales y turísticos de la región retoman sus operaciones. En plazas de Chitré también se organizan actividades familiares y concursos relacionados con Halloween para atraer visitantes.

Edwin Walshong, representante del sector de restaurantes y entretenimiento, manifestó su expectativa ante el reinicio de actividades, aunque advirtió que la recuperación requiere apoyo para las empresas afectadas.

“Hay más de 7000 personas que dependen de todos estos rubros”, sostuvo.

El vocero señaló que algunos negocios cerraron por solidaridad tras la emergencia, pero necesitan volver a trabajar para sostener sus operaciones y los empleos que generan.

Empresarios piden respaldo de los bancos

Entre las principales preocupaciones del sector está el cumplimiento de sus compromisos bancarios. Walshong pidió a las entidades financieras considerar mecanismos de apoyo y extensiones para los empresarios afectados.

También anticipó que la llegada de turistas podría ser menor que en otros años. A su juicio, la ausencia de actividades de Fiestas Patrias influye en la decisión de quienes acostumbraban visitar la región durante estas fechas.

Mulino destaca compras y contratación local

El presidente José Raúl Mulino también se refirió a la reapertura de comercios y señaló que la reactivación es un proceso que debe continuar.

El mandatario reconoció que hay negocios que sufrieron daños, entre ellos establecimientos de Tonosí y otras áreas, y consideró positivo que comiencen a retomar sus actividades. Además, indicó que se están comprando materiales en comercios de la región y contratando trabajadores locales para que esos recursos contribuyan a reducir el impacto económico.

“Así que de eso se trata, de que una mano ayuda a la otra”, manifestó Mulino.

Con información de Eduardo Javier Vega.