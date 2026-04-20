Disminución del caudal en río Grande, Chico y Antón alerta a autoridades por demanda hídrica

El descenso en estos afluentes ocurre en medio de una transición climática que intensifica la evaporación y reduce la disponibilidad del recurso hídrico en las cuencas, lo que incrementa la preocupación por el abastecimiento, especialmente para consumo humano.

Coclé/La disminución en los niveles de los ríos Grande, Chico y Antón mantiene en alerta a las autoridades ambientales, en un escenario marcado por altas temperaturas y una creciente demanda de agua para la producción agrícola y el funcionamiento de plantas potabilizadoras.

El descenso en estos afluentes ocurre en medio de una transición climática que intensifica la evaporación y reduce la disponibilidad del recurso hídrico en las cuencas, lo que incrementa la preocupación por el abastecimiento, especialmente para consumo humano.

Ante esta situación, las autoridades han reiterado el llamado a la población y a los productores agrícolas a hacer un uso responsable del agua. Okir Ortega, de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente, explicó que “dependemos mucho de la precipitación de la temporada y, por lo tanto, tenemos que invitar a la persona a la racionalización y utilizar bien el recurso hídrico para el consumo humano, no desperdiciar el recurso porque cuando nos hace falta es cuando realmente nos acordamos de que requerimos el agua”.

El Ministerio de Ambiente advirtió que la presión sobre el recurso aumenta en plena demanda agrícola, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas de ahorro y uso eficiente para mitigar el impacto de la disminución hídrica.

Las autoridades buscan así garantizar el abastecimiento en los próximos meses, en un contexto donde la reducción de los caudales y las condiciones climáticas continúan poniendo a prueba la disponibilidad de agua en estas regiones.

Con información de Nathali Reyes.