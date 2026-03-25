Investigan hallazgo de cuerpo semienterrado en La Chorrera

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba parcialmente cubierto y, a simple vista, no presentaba señales evidentes de trauma, aunque será el resultado de las investigaciones el que determine las causas de la muerte.

La Chorrera, Panamá Oeste/Las autoridades iniciaron investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de un hombre semienterrado en el distrito de La Chorrera, en un hecho que ha generado preocupación entre residentes del sector.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del sábado 21 de marzo, cuando moradores de Corozales, en el corregimiento de Hurtado, alertaron a la Policía Nacional luego de encontrar el cuerpo a la orilla de un camino solitario.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba parcialmente cubierto y, a simple vista, no presentaba señales evidentes de trauma, aunque será el resultado de las investigaciones el que determine las causas de la muerte.

La subcomisionada de la Policía Nacional, Yadira Gante, explicó cómo se dio la alerta que permitió ubicar el cuerpo. “Se mantenía gran cantidad de aves en el lugar; fueron las que avisaron a nosotros, a la Policía Nacional. Hasta el momento es la persona que les informé que ese mismo día el familiar puso la denuncia de persona desaparecida. No guarda relación por el momento, no se ha identificado tampoco el cuerpo que se ha encontrado en el sector de Hurtado. Era un hombre”.

Las autoridades no descartan que el hallazgo esté vinculado con la denuncia de una persona desaparecida presentada ese mismo día, aunque hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido.

El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes, a la espera de los resultados de la necropsia y de las pruebas de huellas dactilares que permitirán establecer la identidad del cuerpo y esclarecer las circunstancias de este caso.

Con información de Yiniva Caballero.