Canciller Martínez-Acha se reúne con los 10 panameños arrestados en Cuba

La visita se da en el marco de la agenda oficial del canciller en la isla y fue confirmada por fuentes oficiales, que detallaron el acercamiento con los ciudadanos panameños, detenidos desde finales de febrero.

Panamá/El canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con los 10 panameños detenidos en Cuba, quienes fueron acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de ese país, un cargo que podría implicar penas de hasta ocho años de prisión.

La visita se da en el marco de la agenda oficial del canciller en la isla y fue confirmada por fuentes oficiales, que detallaron el acercamiento con los ciudadanos panameños, detenidos desde finales de febrero.

El encuentro ocurre en medio de la atención que ha generado el caso, debido a las posibles consecuencias legales que enfrentan los detenidos en territorio cubano.

El Ministro de Relaciones Exteriores, @javierachapma llega a Cuba. Como parte de su agenda, el jefe de la diplomacia panameña mantendrá una reunión de alto nivel con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

👉🏼 Nota completa: https://t.co/B2kNDZ8wAY pic.twitter.com/dvO0cZaljX — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 25, 2026

Durante su estancia, Martínez-Acha Vásquez también sostuvo una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, como parte de los compromisos diplomáticos programados.

Los diez panameños detenidos en Cuba son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño

Evelyn Edith Castro

Anthony Williams Jules Pérez

Omar Gilberto Urriola Vergara

Maykol Jesús Pérez Almendra

Adalberto Antonio Navarro Asprilla

Abigail Sthefany Gudiño Castro

Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena

José Luis Aguirre Baruco

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación de los panameños y las gestiones que adelanta el gobierno panameño en torno a este caso.

Información en desarrollo.