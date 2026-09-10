Encuentran sin vida a hombre desaparecido en el río San Rafael en Soná

El hallazgo se produjo aproximadamente 500 metros después del paso Las Guabas, luego de cinco días de intensas labores de búsqueda por parte del Sinaproc.

Soná, Veraguas/El cuerpo sin vida de un hombre que permanecía desaparecido desde el pasado domingo fue localizado este jueves 10 de septiembre en el río San Rafael, distrito de Soná, provincia de Veraguas.

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El hallazgo se produjo aproximadamente 500 metros después del paso Las Guabas, luego de cinco días de intensas labores desarrolladas por el personal de Búsqueda y Rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El adulto mayor, de 84 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo, luego de ser visto por última vez en el sector conocido como Mundo Solís, a la altura de la comunidad de La Patriota.⁣

⁣Durante los días de búsqueda, buzos y personal especializado de Sinaproc realizaron recorridos y verificaciones en distintos puntos de los ríos San Rafael y Cate, en medio de fuertes corrientes y condiciones climáticas adversas.⁣

Con la recuperación del cuerpo, la entidad dio por terminada la operación de búsqueda y localización.

Sinaproc lamentó lo ocurrido y reiteró a la población el llamado a mantener especial vigilancia sobre los niños y adultos mayores.