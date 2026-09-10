Persona reportada como desaparecida en Azuero fue localizada con vida en Chiriquí

Durante las diligencias, las autoridades localizaron el vehículo relacionado con la persona desaparecida. Posteriormente, las investigaciones permitieron establecer que se encontraba en Chiriquí.

Azuero/Una persona oriunda de Guararé, reportada como desaparecida después de viajar a Chitré para vender un automóvil, fue localizada con vida en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con la Policía Nacional.

La alerta comenzó a circular desde el día anterior en redes sociales y provocó la movilización de agentes policiales y otros estamentos de investigación.

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Durante las diligencias, las autoridades localizaron el vehículo relacionado con la persona desaparecida. Posteriormente, las investigaciones permitieron establecer que se encontraba en Chiriquí.

“Al ubicarla y verificar la descripción de este vehículo, nos pudimos percatar, pues, de que el propietario lo había dejado guardado en la casa de una amistad para irse a la provincia de desarrollo Chiriquí a realizar asuntos personales”, explicó el subcomisionado de la Policía Nacional en Herrera.

De acuerdo con la información recabada, la persona dejó el automóvil en la residencia de un amigo y se trasladó a Chiriquí para realizar otras actividades, sin comunicar el viaje a sus familiares en la región de Azuero.

El subcomisionado pidió a la población considerar las consecuencias que pueden generar este tipo de situaciones, debido a que activan recursos policiales y de investigación.

“Un llamado de atención a todos los ciudadanos, que vean la profundidad de sus acciones y que, si en caso algún familiar sabe que esta acción es falsa, pues que le avise con tiempo a las autoridades”, manifestó.

Con información de Eduardo Javier Vega.