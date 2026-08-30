Estudiantes de Veraguas cambian los celulares por una lección de historia en el museo

Jóvenes de la escuela Alto de los Ruices en Las Palmas, participaron en una jornada educativa para conocer las raíces, costumbres y forma de vida de sus antepasados.

Provincia de Veraguas./Lejos de los celulares y las redes sociales, estudiantes de la escuela Alto de los Ruices, ubicada en el distrito de Las Palmas de Veraguas, disfrutaron de una jornada diferente en el Museo Regional, donde tuvieron la oportunidad de conocer parte de la historia y cultura de la provincia.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron aspectos relacionados con la idiosincrasia regional, el estilo de vida de los pueblos originarios y sus costumbres, además de la importancia que tuvo Panamá como punto de tránsito mucho antes de la construcción del Canal.

“Aprendí sobre nuestros antepasados, todo lo que vivieron. Me gustó más la parte antigua”, expresó la estudiante Kristel Hernández.

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Por su parte, el joven José Flores dijo a TVN Noticias que "es importante saber esta historia y visitar los museos porque tienen muchas cosas”, manifestó.

El docente Domitilio Batista explicó que la iniciativa busca acercar a los estudiantes a sus raíces y despertar nuevamente su interés por la historia y la cultura.

Emilio Batista, coordinador del Museo Regional de Veraguas, informó que el recinto está abierto al público y que la entrada es gratuita. El horario de atención es de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con información de Ney Castillo.