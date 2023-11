La falta de combustible y cierre de vías impide recolección de basura en corregimientos de Chiriquí

David, Chiriquí/La falta de combustible y el bloqueo de vías, ha impedido la correcta recolección de la basura en los corregimientos de Las Lomas y Chiriquí, dela distrito de David.

En la mayoría de las barriadas y urbanizaciones de estos dos corregimientos donde se da una gran acumulación de basura y malos olores, temen una epidemia.

Decenas de familias no duermen, ni comen tranquilos debido a los malos olores que se sienten cerca a sus viviendas debido a esta acumulación de basura, señalan.

La empresa Servicios Ambientales de Chiriquí, que se dedica a la recolección de la basura, afirma que se trata de una situación ajena a la labor que ellos venían realizando, porque al no haber combustible sus vehículos no se pueden mover y al establecerse bloqueos de vías, pese a que tengan combustibles, no pueden llegar a realizar la labor.

Con información de Demetrio Ábrego