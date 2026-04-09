Funcionaria de Salud fue amordazada durante robo en oficinas en Colón; capturan a sospechoso

Tras lo ocurrido, la directora regional del Ministerio de Salud en Colón, Nancy Torres , anunció que ya se han adoptado medidas para reforzar la seguridad en el centro.

Colón/Una funcionaria del Ministerio de Salud fue víctima de un robo durante el fin de semana dentro de las oficinas de la institución en la provincia de Colón, en un hecho que encendió las alertas sobre la seguridad en estas instalaciones.

Según la información disponible, un hombre ingresó al lugar, sustrajo pertenencias personales de la trabajadora y equipos tecnológicos de la institución, y la dejó amordazada dentro de un baño, generando preocupación entre el personal y las autoridades.

Tras lo ocurrido, la directora regional del Ministerio de Salud en Colón, Nancy Torres, anunció que ya se han adoptado medidas para reforzar la seguridad en el centro. Entre ellas se incluye la instalación de ventanas con protección de hierro en áreas perimetrales, el registro de todas las personas que ingresen a recibir atención y la coordinación con la Policía Nacional para fortalecer la presencia de unidades en el sitio.

En el mecanismo de ingreso se estarán tomando mayores controles. Quisiéramos que la ciudadanía no se enojara e hiciera caso de estos controles que vamos a tomar, de entrada y de salida, portar los carnés de visitante para saber a qué áreas van a estar entrando”, indicó la funcionaria.

El presunto implicado fue capturado y presentado ante un juez de garantías, quien legalizó su aprehensión. Durante la audiencia se le formularon cargos por hurto, robo agravado y violación, y se le impuso la medida cautelar de detención provisional.

El caso ha generado inquietud sobre las condiciones de seguridad en instalaciones públicas, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y en la implementación de controles para evitar que hechos similares se repitan.

Con información de Néstor Delgado.