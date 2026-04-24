Hito médico en Chiriquí: se realiza por primera vez procedimiento cardíaco y salvan a tres niños
El procedimiento fue mínimamente invasivo y se realizó a través de cateterismo cardíaco.
David, Chiriquí/Un procedimiento cardíaco realizado por primera vez en Chiriquí permitió que tres niños, de 8 meses, 9 meses y 6 años, recibieran una nueva oportunidad de vida sin tener que ser trasladados a la ciudad de Panamá.
La intervención se llevó a cabo en el quirófano híbrido del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en David, mediante un cierre de ductus arterioso persistente (DAP), una condición que puede generar complicaciones cardíacas y pulmonares si no se trata a tiempo.
Graciela Tejedor, de Pediatría del hospital, manifestó que estos niños sufren muchas enfermedades a raíz de estas patologías y su salud se va deteriorando poco a poco si no se hace esta corrección.
El procedimiento fue mínimamente invasivo y se realizó a través de cateterismo cardíaco. Los especialistas confirmaron que los tres pacientes evolucionan favorablemente, salieron del quirófano sin necesidad de ventilación mecánica y podrían recibir el alta médica durante el fin de semana.
El cardiólogo pediátrico intervencionista Aldo Campos Quintero detalló que las intervenciones se realizaron mediante punciones a nivel femoral, con resultados exitosos.
Especialistas también explicaron que en regiones montañosas, como la Comarca Ngäbe Buglé, el ductus puede tardar más en cerrarse de forma natural, lo que incrementa la incidencia de estos casos frente a zonas a nivel del mar.
Con información de Demetrio Ábrego.