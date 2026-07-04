Hombre es condenado a 90 meses de prisión tras ser agarrado en flagrancia transportando droga en su vehículo

La sentencia se dio luego que el acusado aceptara los cargos y las partes llegaran a un acuerdo de pena por 7 años y 6 meses de prisión.

Un hombre fue condenado a 90 meses de prisión en la provincia de Chiriquí, luego de que la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de la Nación le imputara cargos por el delito de posesión agravada de sustancias ilícitas.

La sentencia se dictó bajo la validación del acuerdo de pena, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad penal en el hecho investigado.

El caso ocurrió el pasado 1 de julio de 2026, durante un operativo de control y posterior diligencia de inspección vehicular efectuada por unidades de la Policía Nacional en la provincia de Chiriquí. Las autoridades interceptaron el automóvil en el que se transportaba el sentenciado y tras una revisión del vehículo se hallaron múltiples paquetes de sustancias ilícitas, los cuales fueron fijados y contabilizados como evidencia del hecho delictivo.

Validación del acuerdo de pena en Chiriquí

Durante la audiencia ante el Tribunal de Garantías de Chiriquí, la Fiscalía sustentó la vinculación del investigado mediante diversos elementos de convicción que acreditaban la conducta punible.

Al no existir controversia sobre los hechos y tras la aceptación de los cargos por parte del implicado, se procedió a la firma del acuerdo judicial que impuso la pena de 7 años y 6 meses de cárcel (90 meses), la cual deberá ser cumplida conforme a las normativas vigentes del Código Penal de Panamá.

Las autoridades judiciales indicaron que los procesos y diligencias por delitos relacionados con drogas se ejecutan en cumplimiento con los términos establecidos en la Constitución y la Ley penal.