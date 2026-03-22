Anuncian interrupción eléctrica temporal en Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas este lunes

Las labores, que estarán a cargo de la empresa Naturgy Panamá, se desarrollarán en un horario aproximado de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., como parte de un proceso de reparación en la red eléctrica del centro hospitalario.

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en la provincia de Los Santos, registrará una interrupción temporal del suministro eléctrico este lunes 23 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento en su sistema eléctrico.

Las labores, que estarán a cargo de la empresa Naturgy Panamá, se desarrollarán en un horario aproximado de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., como parte de un proceso de reparación en la red eléctrica del centro hospitalario.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias indicaron que se activarán planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de la atención, especialmente en las áreas críticas del hospital.

Asimismo, se aseguró de que el centro médico mantendrá la atención regular a los pacientes durante el periodo de interrupción. En caso de ser necesario, se coordinará el traslado oportuno de pacientes hacia otras instalaciones de salud.