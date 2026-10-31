Hospital Sergio Núñez de Ocú recibirá inversión de $10 millones para su recuperación, informó el Minsa

El ministro Boyd Galindo indicó que también se destinarán $2.5 millones al Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré y anunció avances para la construcción de una instalación temporal en Tonosí.

Provincia de Herrera./Durante una gira por la provincia de Herrera, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Hospital Sergio Núñez de Ocú recibirá una inversión de 10 millones de dólares para recuperar las estructuras que resultaron afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y dotar a la instalación de nuevos equipos médicos.

Los trabajos contemplados incluyen la recuperación de las áreas afectadas y la incorporación de equipos necesarios para garantizar mejores condiciones de atención.

Por otra parte, se explicó que estas acciones forman parte de una donación de insumos destinados a reforzar los servicios de salud en la provincia de Herrera, como resultado de las gestiones conjuntas de la presidencia de la Asamblea Nacional y la Embajada de Panamá en Costa Rica.

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“El objetivo es concretar el proyecto para devolver a esta población una instalación hospitalaria con las condiciones necesarias para brindar atención”, indicó el ministro.

En cuanto al Hospital Rural de Tonosí, en la provincia de Los Santos, el ministro señaló que ya se concretó el traspaso de los terrenos por parte de las autoridades municipales al Minsa.

Este paso permitirá avanzar con la orden de proceder para construir un hospital temporal, mientras se desarrolla el proyecto de la nueva instalación permanente.

Con información de Eduardo Javier Vega.