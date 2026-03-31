Juventud impulsa escenificación de Semana Santa en Los Pozos, Herrera

La representación en vivo de la pasión de Cristo, impulsada principalmente por jóvenes, busca preservar una tradición que necesita mayor apoyo para continuar.

Los Pozos, Herrera/“Jesús es el camino, la verdad y la vida”. Con este mensaje de fe, el pueblo de Los Pozos, en la provincia de Herrera, se prepara para conmemorar la Semana Santa a través de representaciones vivas que año tras año fortalecen la tradición religiosa en la comunidad.

Para esta edición, un grupo de jóvenes ha asumido el compromiso de organizar y presentar dos de los momentos más significativos de la Semana Mayor: la Última Cena, programada para el jueves a las 6:00 de la tarde, y el drama de la pasión de Jesucristo, que se llevará a cabo el Viernes Santo desde las 4:00 p.m., en los alrededores de la iglesia del distrito.

La iniciativa nace principalmente del entusiasmo y la dedicación de la juventud, que, pese a contar con recursos limitados, ha trabajado durante meses para hacer posible esta actividad. “Todo eh la mayor parte del equipo que se encarga de organizar este proyecto son jóvenes, sin embargo, también hay personas adultas que colaboran y apoyan esta iniciativa que organizamos nosotros, la juventud, los jóvenes, chicos y chicas de este pueblo de los pozos y también de otros distritos, pero que aman profundamente esta comunidad de los pozos”, expresó uno de los organizadores.

La escenificación no solo representa un acto religioso, sino también una experiencia emocional para quienes participan y asisten. “Sí, muy particular, especialmente con el Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. ¿Qué se siente? en este momento es algo muy especial, particular que a veces uno no puede expresar lo que siente”, compartió una feligresa.

Durante gran parte del año, los organizadores realizan actividades para recaudar fondos que les permitan cubrir los gastos de vestuario, escenografía y logística. Aun así, reconocen que requieren mayor respaldo para garantizar la continuidad de esta tradición.

Desde la comunidad hacen un llamado al apoyo nacional, provincial y local para preservar esta manifestación cultural y religiosa que, con esfuerzo y devoción, sigue viva en Los Pozos, reafirmando el sentido de identidad y fe de sus habitantes.

Con información de Eduardo Javier Vega.