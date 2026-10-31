Lluvias afectan unas 52 viviendas y provocan deslizamientos en Colón

Las inundaciones afectan principalmente a comunidades de Cativá. El MOP atiende deslizamientos en Limón y Buenavista, mientras los equipos de emergencia mantienen el monitoreo.

Colón/Unas 52 viviendas resultaron afectadas en la provincia de Colón por las fuertes lluvias registradas desde la madrugada, que también provocaron deslizamientos de tierra y dejaron algunas vías intransitables.

Las comunidades más afectadas por las inundaciones se encuentran en el corregimiento de Cativá: Llano Bonito, San Isidro, San Pedro B, Guayabal y El Polvorín, según el reporte desde la provincia.

Los equipos de emergencia mantienen un monitoreo constante, mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en despejar los puntos afectados.

Deslizamiento en la autopista Panamá-Colón

Uno de los deslizamientos ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 52 más 800 de la autopista Panamá-Colón, en dirección a Colón. Según el reporte, el incidente produjo un accidente de tránsito y complicó la circulación vehicular.

El director provincial del MOP en Colón, Elvin Ábrego, explicó que la empresa CMC despejó la vía, lo que permitió restablecer el paso hacia Colón.

La institución también atendió un deslizamiento en El Silencio, corregimiento de Limón, donde los vehículos ya pueden circular. Durante la entrevista, Ábrego indicó que los equipos se encontraban despejando otro punto en La Victoria, corregimiento de Buenavista.

“Hemos tenido deslizamientos en diferentes puntos en la provincia de Colón, pero por parte del Ministerio de Obras Públicas estamos con los equipos despejando las vías para que las personas puedan transitar con seguridad y moverse a su lugar de destino”, manifestó.

Mantienen aviso de vigilancia

De acuerdo con el reporte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) señaló que las lluvias continuarán durante las próximas horas y que permanece activo un aviso de vigilancia.

La entidad recomendó a quienes viven cerca de zonas propensas a deslizamientos mantenerse alerta, evitar cruzar ríos y quebradas crecidos y comunicarse con los equipos de emergencia ante cualquier situación que ponga en riesgo sus vidas.

Con información de Néstor Delgado.