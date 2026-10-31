Clima en Panamá: aguaceros y tormentas marcarán la jornada de este sábado

El pronóstico contempla lluvias desde la madrugada en el Caribe y tormentas durante la tarde en sectores del Pacífico, con posibilidad de anegaciones y ráfagas capaces de derribar árboles u objetos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias y tormentas previstas para este sábado podrían provocar crecidas repentinas, anegaciones y ráfagas de viento capaces de derribar árboles u objetos en sectores de ambas vertientes del país, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Caribe, estas condiciones podrían presentarse en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. Para la tarde, también se contempla ese riesgo en la provincia de Panamá y la península de Azuero.

Lluvias en el Caribe

Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias y chubascos de ligeros a moderados, con intervalos fuertes, especialmente en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas, donde podrían ser intermitentes a frecuentes.

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En la tarde se mantendrá la posibilidad de lluvias y tormentas de moderadas a muy fuertes en Guna Yala y Colón, acompañadas de actividad eléctrica, posibles ráfagas de viento y crecidas repentinas. En Ngäbe Buglé y Bocas del Toro se esperan precipitaciones intermitentes de ligeras a moderadas, con tronadas ocasionales.

Por la noche, las lluvias y la actividad eléctrica se concentrarían en costas y zonas marítimas desde Colón hasta Bocas del Toro, con mayor incidencia en Colón, el norte de Veraguas y Ngäbe Buglé.

Tormentas por la tarde en el Pacífico

En la vertiente del Pacífico se esperan lluvias intermitentes y episodios de aguaceros durante la madrugada y la mañana en la región metropolitana, Panamá Oeste y Coclé, principalmente en sus sectores del norte.

También se prevén lluvias ocasionales de ligeras a moderadas en tierras altas de Chiriquí y el sur de la península de Azuero. El resto de la vertiente tendrá cielo parcialmente nublado a nublado.

Para la tarde se pronostican aguaceros y tormentas dispersos de moderados a muy fuertes en el este, centro y norte de Panamá, el golfo de Panamá y la península de Azuero, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. En las demás áreas del Pacífico se esperan precipitaciones de menor duración e intensidad.

Durante la noche persistirán los nublados, con posibilidad de lluvias débiles a moderadas y chubascos en el centro y norte de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y el centro y sur de Veraguas.

Temperaturas, oleaje y radiación solar

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22.5 °C y 25.5 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central estarán entre 10 °C y 19 °C. Las máximas se ubicarán entre 27 °C y 32 °C, y entre 21 °C y 24 °C en la cordillera.

Los vientos tendrán velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora en el centro y occidente del país. En la región oriental variarán desde condiciones de calma hasta 15 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas puntualmente fuertes.

En el litoral Caribe se esperan olas de 0.8 a 1.7 metros, con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, el oleaje estará entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 13 a 18 segundos.

Los índices máximos de radiación ultravioleta serán altos a muy altos en Veraguas y Ngäbe Buglé, y moderados en el resto del país.