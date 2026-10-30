Sector turístico invita a visitar destinos del interior para impulsar su recuperación económica

Las autoridades de turismo señalaron que este es un buen momento para apoyar al interior del país, mediante visitas a destinos turísticos que ya se encuentran en proceso de recuperación.

Ciudad de Panamá/Los principales destinos turísticos del interior del país se mantienen abiertos y a la espera de visitantes, por lo que representantes del sector turístico y hotelero hicieron un llamado a los panameños a retomar los viajes y contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), señaló que este es un momento propicio para que los ciudadanos apoyen al interior del país mediante visitas a los destinos que ya se encuentran en proceso de recuperación.

“Es un momento propicio para que todos los panameños nos sumemos a esa gran labor de recuperación del interior del país y aportemos de esa manera extraordinaria de poder visitar esos destinos que ya están en recuperación”, manifestó.

Por su parte, Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), destacó que numerosos establecimientos y atractivos turísticos continúan funcionando, por lo que instó a mantener el movimiento de visitantes para dinamizar la economía de estos sectores.

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El turismo representa una fuente importante de ingresos y generación de empleos para distintas comunidades del interior, de manera que la reactivación de las visitas también contribuye al sostenimiento de los negocios y las familias que dependen de esta actividad.

Duque también resaltó la importancia de mantener la confianza en Panamá como destino turístico internacional y evitar que la situación provocada por el sismo afecte la imagen del país.

“Tenemos que mantener esa confianza del destino Panamá a nivel internacional para que toda la gestión que se ha hecho por todos estos años se pueda mantener y generar esa confianza de que nuestros destinos están abiertos”, sostuvo.

Los representantes del sector reiteraron que visitar los destinos que mantienen sus operaciones es una forma de respaldar a los empresarios, trabajadores y comunidades del interior que buscan recuperar su actividad económica.

Con información de Jorge Quirós