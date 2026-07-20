Las Tablas se prepara para celebrar el Festival Nacional de la Pollera

Con el cierre de los actos litúrgicos, la agenda de actividades en Las Tablas continúa enfocada en las expresiones culturales y folclóricas que acompañan esta fecha.

Las Tablas, Los Santos./La ciudad de Las Tablas vivió este 20 de julio el cierre de las actividades religiosas en honor a Santa Librada, una celebración que volvió a congregar a cientos de fieles dentro y fuera de la iglesia, reafirmando la devoción que cada año despierta la patrona de la provincia de Los Santos.

La misa patronal fue presidida por el obispo de Chitré, Rafael Valdivieso, en un templo con su capacidad colmada y un Parque Porras repleto de personas que participaron de una jornada organizada por las distintas comisiones encargadas de las festividades.

Durante la eucaristía, el obispo destacó que la celebración trasciende la tradición y representa una manifestación de fe para quienes acuden cada año a rendir homenaje a la santa.

Sí, siempre Santa Librada trae a mucha gente y es una expresión de fe, de devoción tan especial. Bueno, ojalá que no nos quedemos en lo externo, sino que vivamos el espíritu que vivió Santa Librada", expresó Valdivieso.

Con el cierre de los actos litúrgicos, la agenda de actividades en Las Tablas continúa enfocada en las expresiones culturales y folclóricas que acompañan esta fecha.

La reina nacional de la Pollera, Yanelis Sánchez, informó que el calendario incluye el concurso de violines este 20 de julio; el concurso de camisilla y sombrero pintado el 21 de julio; el Concurso Nacional de la Pollera, en el marco del Día Nacional de la Pollera, también el 22 de julio, y el concurso de acordeones Victorio Vergara Batista, previsto para el 23 de julio.

"Tenemos un montón de actividades como todos los años. Este 20 de julio tenemos el concurso de violines; mañana 21, el concurso de camisilla y sombrero pintado; el 22 de julio, como bien lo dijiste, el concurso de la pollera en el Día Nacional de la Pollera; y el 23, el concurso de acordeones Victorio Vergara Batista", manifestó.

Con la culminación de las actividades religiosas, Las Tablas mantiene viva una de las celebraciones más representativas del país, donde la fe y el folclor continúan reuniendo a residentes y visitantes en torno a la patrona Santa Librada.

Con información de Eduardo Javier Vega.