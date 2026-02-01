Minsa despliega operativos sanitarios durante la Feria de Santa Fe en Veraguas

Las autoridades sanitarias informaron que los equipos de inspección verifican las condiciones higiénicas de los puestos de venta de alimentos, así como el cumplimiento de requisitos obligatorios por parte de los manipuladores.

Santa Fe, Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene operativos sanitarios durante todo el fin de semana en la Feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes. Las inspecciones se extenderán hasta el cierre del evento, previsto para este lunes 2 de febrero.

Las autoridades sanitarias informaron que los equipos de inspección verifican las condiciones higiénicas de los puestos de venta de alimentos, así como el cumplimiento de requisitos obligatorios por parte de los manipuladores.

Entre los principales aspectos evaluados figuran la vigencia de los carnés de manipulador de alimentos, el uso de vestimenta adecuada y el manejo correcto de la cadena de frío en productos cárnicos y preparados.

Funcionarios del Minsa explicaron que la supervisión incluye la revisión de neveras y recipientes térmicos utilizados para conservar carnes, embutidos y alimentos asados, los cuales deben mantenerse con suficiente hielo y temperatura adecuada para evitar riesgos a la salud.

Los operativos no se limitan a esta feria, sino que también se aplican en otras actividades masivas y eventos folclóricos de la región, como parte de la vigilancia regular de salud pública.

El propósito de estas acciones es prevenir enfermedades gastrointestinales y otras afectaciones asociadas a la manipulación inadecuada de alimentos o a la falta de higiene en los puntos de expendio.

Con información de Ney Castillo