Moradores de Paja Blanca en Chiriquí denuncian inundaciones tras construcción de carretera hacia La Barqueta

Piden la intervención de las autoridades y de la empresa encargada de la obra vial.

Provincia de Chiriquí./Residentes del sector de Paja Blanca, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, solicitaron a las autoridades y a la empresa encargada de la construcción de la carretera que conecta Alanje con playa La Barqueta mejorar el sistema de drenaje y alcantarillado para evitar inundaciones.

Los moradores aseguran que, con las primeras lluvias de la temporada, varias viviendas se han visto afectadas por la acumulación de agua.

Aunque reconocen la importancia del proyecto vial para ampliar la oferta turística de la zona, consideran necesario realizar adecuaciones que reduzcan el impacto sobre las comunidades cercanas.

Angélica Bonilla, residente del sector, señaló que “estamos notando que no está controlado. ¿Qué va a pasar cuando el periodo de lluvias sea mucho más prolongado? Perderemos nuestros enseres y arriesgaremos nuestras vidas. No es justo que un proyecto de millones de dólares nos venga a afectar porque no hicieron los debidos estudios en los tiempos estipulados”.

Bonilla agregó que “quedamos desprotegidos y nadie vela por nuestros intereses, porque es el MOP el que debe velar por nuestros intereses”.

Por su parte, Ester Olave manifestó que “que nos quiten los tapones porque se nos inunda la casa. Hay una señora a la que le pasa el agua por la cocina. No han hecho las cunetas adecuadas; la carretera sí está bonita”.

Con información de Demetrio Ábrego.