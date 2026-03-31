Muere adulto mayor tras ataque de abejas africanizadas en Ngäbe Buglé

De acuerdo con los reportes, en la provincia se han registrado más de 400 atenciones por abejas africanizadas, así como al menos 10 ataques en lo que va de 2026.

Comarca Ngäbe Buglé/Chiriquí/La primera muerte por picaduras de abejas africanizadas en lo que va del año en la provincia de Chiriquí ha encendido las alertas entre las autoridades, tras el fallecimiento de un hombre de 67 años en el sector de Hato Corotú, en la comarca Ngäbe Buglé.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que el hecho fue notificado durante la tarde del día anterior. “En el día de ayer en horas de la tarde fuimos notificados de este fallecimiento en la estación de San Félix”.

Este caso se suma a una creciente cantidad de incidentes relacionados con estos insectos en la región. De acuerdo con los reportes, en la provincia se han registrado más de 400 atenciones por abejas africanizadas, así como al menos 10 ataques en lo que va de 2026.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no exponerse y a buscar ayuda especializada.

En estos momentos hacemos la recomendación a las personas cuando vean un enjambre de abeja activo, se alejen, no intenten ningún tipo de manipulación. Las abejas están en una constante migración de un punto a otro y las altas temperaturas así como nos afectan a nosotros le afectan a ella (…)”, dijo el bombero.

Cabe señalar que, las abejas africanizadas, conocidas por su comportamiento altamente defensivo, suelen reaccionar de forma agresiva cuando perciben amenazas cerca de sus enjambres.

Su presencia es más frecuente en zonas rurales y áreas boscosas, donde migran constantemente en busca de alimento y nuevos espacios para establecerse. Las altas temperaturas también influyen en su actividad, lo que incrementa el riesgo de encuentros con personas.

Por ello, el Cuerpo de Bomberos insistió en que este tipo de incidentes puede representar un riesgo grave para la vida, por lo que recomendó reportar cualquier enjambre a personal capacitado, evitando acciones que puedan provocar ataques.

Con información de Demetrio Ábrego.