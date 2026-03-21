Se registran dos muertos y un herido en accidentes de tránsito en menos de 12 horas en Panamá Oeste

El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en el sector de El Nazareno, en La Chorrera, sobre todo en las inmediaciones de Los Calderones.

Panamá Oeste/Dos personas fallecieron y una resultó herida en accidentes de tránsito registrados en menos de 12 horas en la provincia de Panamá Oeste, según informaron autoridades de tránsito.

El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en el sector de El Nazareno, en La Chorrera, sobre todo en las inmediaciones de Los Calderones. De acuerdo con los reportes, el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control, impactó contra un objeto fijo y terminó cayendo en una hondonada.

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Como resultado del accidente, un joven de entre 18 y 20 años falleció en el lugar, mientras que otro ocupante del vehículo resultó herido y fue trasladado al hospital Nicolás Solano para recibir atención médica. Las autoridades no descartan que el caso esté vinculado a un posible robo de vehículo.

El segundo siniestro se registró alrededor de las 3:00 a. m. en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura del sector de San Antonio, en Arraiján. En este caso, un automóvil colisionó contra un camión articulado que se encontraba estacionado en la vía.

Producto del impacto, un hombre de al menos 35 años, quien viajaba solo, falleció en el sitio. El mayor Amadís González confirmó que ambos hechos son investigados por las autoridades competentes para determinar las causas de los accidentes.

Con información de Yiniva Caballero