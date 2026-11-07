Museo de Penonomé permanece cerrado por daños del terremoto; colocan lonas para evitar filtraciones de agua

Por el momento, no se ha anunciado una fecha para la reapertura del museo.

El Museo de Penonomé, en la provincia de Coclé, permanece cerrado al público debido a los daños que sufrió su estructura durante el terremoto del pasado 9 de octubre. Ante las fuertes lluvias registradas en la región, se han colocado lonas de protección para evitar filtraciones de agua que puedan agravar las afectaciones en el edificio.

Los trabajos provisionales se concentran principalmente en el segundo piso del museo, donde parte de las tejas resultaron dañadas por el movimiento sísmico, dejando sectores de la estructura expuestos a la humedad.

Gonzalo García Mc Elfresh, administrador del museo, explicó que las colecciones fueron resguardadas oportunamente y que los daños registrados en las piezas patrimoniales fueron mínimos.

Como parte de las medidas de emergencia, el personal realiza labores de remoción de las tejas que representan un peligro de desprendimiento, especialmente para los peatones que circulan por las inmediaciones del museo.

El administrador advirtió que, aunque las colecciones se encuentran protegidas, las lluvias podrían incrementar el deterioro de la infraestructura si no se controla el ingreso de agua. Por esta razón, se ejecutan trabajos temporales para proteger el interior del edificio mientras se determina el alcance de los daños ocasionados por el terremoto.

¿Cuándo reabrirá el Museo de Penonomé?

Las visitas al Museo de Penonomé continuarán suspendidas hasta que concluyan las inspecciones técnicas y se evalúen las condiciones de seguridad de la estructura. Una vez estén disponibles los informes, las autoridades determinarán las intervenciones necesarias para avanzar con la restauración del inmueble.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha para la reapertura del museo.

**Con información de Nathalie Reyes**