Refuerzan operativo de seguridad y salud por peregrinación al Cristo de Alanje

Mónica Acosta, del Sistema Nacional de Protección Civil, informó que se instalará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mientras avanzan las reuniones de coordinación para definir los cronogramas de trabajo, especialmente en la ruta de peregrinación hacia el santuario.

Chiriquí/Las autoridades afinan los preparativos para la tradicional peregrinación al Santuario Diocesano Santo Cristo de Alanje, que cada año congrega a miles de fieles durante la Semana Santa.

Mónica Acosta, del Sistema Nacional de Protección Civil, informó que se instalará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mientras avanzan las reuniones de coordinación para definir los cronogramas de trabajo, especialmente en la ruta de peregrinación hacia el santuario.

Por su parte, el Ministerio de Salud dio a conocer que ya iniciaron las jornadas de inspección y nebulización en puntos estratégicos. Las acciones se concentran en los alrededores de la iglesia, así como en las principales vías de acceso: desde David hacia Alanje y desde el cruce de Boquerón hasta este poblado.

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Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores de la entidad, explicó que estos operativos buscan reducir riesgos sanitarios en áreas donde se prevé una alta concentración de personas provenientes de distintas regiones del país.

Durante los días santos, más de 120 mil feligreses se dan cita en Alanje para visitar el santuario, ya sea para cumplir promesas, hacer peticiones o participar en las actividades religiosas en honor al Santo Cristo de Alanje.

Ante este flujo masivo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y salud, en el marco de un operativo que busca garantizar el orden y el bienestar de los asistentes.

Con información de Demetrio Ábrego