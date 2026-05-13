Padres de familia denuncian presunto manejo irregular de fondos de seguro en escuela de Penonomé

Los padres aseguran que el presunto faltante no se limita al presente año, sino que en años anteriores también se habrían registrado irregularidades. En total, estiman que la suma involucrada ronda los 20 mil dólares.

Coclé/Penonomé/Padres de familia de la escuela Sofía Quirós de Tejeira, ubicada en la comunidad de Las Lomas, distrito de Penonomé, se manifestaron desde tempranas horas frente al centro educativo para denunciar un presunto faltante de dinero destinado al seguro de los estudiantes.

Los acudientes aseguran que detectaron la situación luego de que un estudiante sufriera un accidente y fuera atendido en un centro médico. Sin embargo, al verificar la cobertura del seguro, se les informó que el menor no contaba con la póliza correspondiente, a pesar de que el pago ya había sido realizado.

Alicia Ávila, madre de familia, relató que su hijo se accidentó el 6 de marzo y posteriormente, el 18 de abril, se realizó un pago del seguro. Sin embargo, afirma que no se les informó el monto ni la cantidad de estudiantes cubiertos, y que, pese a ello, su hijo no aparece con seguro activo.

Otra madre de familia, Botsuana González, calificó la situación como vergonzosa y expresó su preocupación por el manejo de los fondos. Señaló que los padres han pagado por el seguro de sus hijos y cuestionó qué ocurrirá en caso de nuevos accidentes si no existe cobertura.

De acuerdo con los denunciantes, ya se contempla la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Coclé para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Los padres aseguran que el presunto faltante no se limita al presente año, sino que en años anteriores también se habrían registrado irregularidades. En total, estiman que la suma involucrada ronda los 20 mil dólares, de los cuales aproximadamente 5 mil corresponderían al año actual y cerca de 15 mil dólares a periodos anteriores.

El director del centro educativo fue consultado sobre la situación, sin embargo, manifestó que por el momento no ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación. Aun así, se informó que se muestra preocupado ante lo ocurrido y la situación que enfrentan los padres de familia.

La comunidad educativa espera que las autoridades competentes investiguen el caso y aclaren el destino de los fondos del seguro estudiantil.

Con información de Nathali Reyes.