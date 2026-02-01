Parque Unión de Chitré se llenó de alegría con el arranque del Carnaval Infantil de las Pistolitas

Desde ya, la ciudad vive el espíritu festivo del Carnaval 2026 , con actividades pensadas para todas las edades.

La fiesta del Carnaval 2026 ya comenzó en Chitré, y la tarde de este domingo 1 de febrero fue una muestra de lo que se vivirá en grande durante los próximos días. El Carnaval Infantil, conocido popularmente como el Carnaval de las Pistolitas, llenó de alegría, agua y color el Parque Unión de la ciudad de Chitré, marcando el inicio oficial de la celebración carnavalera.

Niños y padres disfrutaron de esta actividad que, por quinto año consecutivo, es organizada por el Municipio de Chitré, con el objetivo de brindar un espacio seguro y familiar para los más pequeños, especialmente para aquellos que por su edad no pueden ingresar al área principal de los culecos durante el Carnaval.

Los asistentes disfrutaron de carros cisterna, espumas, golosinas y refrescos, en un ambiente controlado y diseñado exclusivamente para el disfrute infantil. El evento se desarrolló bajo estrictas normas de convivencia, destacándose que no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, promoviendo así un carnaval sano y familiar.

El Carnaval Infantil se convierte en la antesala de lo que será la gran fiesta en el Parque Unión, donde se esperan cuatro días de culecos, además de una noche de mojadera el viernes de Carnaval, consolidando a Chitré como uno de los epicentros del Carnaval en Panamá.

Desde ya, la ciudad vive el espíritu festivo del Carnaval 2026, con actividades pensadas para todas las edades y enfocadas en mantener vivas las tradiciones culturales bajo un ambiente de orden, seguridad y diversión.

*Con información de Eduardo Javier Vega*