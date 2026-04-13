Pescador muere tras ser alcanzado por un rayo en Coclé

El hecho se convierte en la primera víctima por descarga eléctrica en lo que va de 2026 en esta provincia del país, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de protección civil ante las condiciones climáticas adversas.

Coclé/Un pescador de aproximadamente 51 años murió tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores de recolección de almejas en el sector de La Guabadilla, en la desembocadura del río Aguadulce, cerca de playa El Salado, en la provincia de Coclé.

El hecho se convierte en la primera víctima por descarga eléctrica en lo que va de 2026 en esta provincia del país, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de protección civil ante las condiciones climáticas adversas.

Tras lo ocurrido, el Sistema Nacional de Protección Civil reiteró el llamado a la población, en especial a pescadores, a tomar precauciones. El director provincial de la entidad, Alexander Guardado, indicó que “debe mantenerse a buen resguardo cuando tenemos condiciones climáticas adversas” y evitar excesos de confianza en zonas expuestas.

Guardado recordó que, aunque se trata de actividades laborales, es necesario priorizar la seguridad personal. “Sabemos que son faenas de trabajo, pero también tenemos que resguardar la seguridad de nosotros y la de nuestras familias”, expresó.

Las autoridades informaron que se mantiene el monitoreo constante de las condiciones del clima en la región. Hasta el momento, los ríos permanecen dentro de su cauce, mientras se vigilan áreas vulnerables como el norte del distrito de La Pintada, Penonomé y el Valle de Antón.

Con información de Nathali Reyes.